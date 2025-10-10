Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde vahim zarar ve darp suçlarından yargılanan Cem Taşkıran hakkındaki dava dün karara bağlandı. Ağır ceza heyeti, sanığı bir yıl hapse mahkûm etti.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Uğur okudu.

Yargıç, sanığın 21 Kasım 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Servet Somuncuoğlu Sokak üzerinde, trafikte karşıdan karşıya geçerken kendisini uyardı diye araçtan inerek, A.Y.’nin yüzüne yumruk atmak sureti ile sağ elmacık kemiğinin kırılmasına, kaşında kesi oluşmasına, sağ dudak kısmını ise ısırmak sureti ile 4 santimlik kesi oluşmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını söyledi. Yargıç, sanığın yargılandığı vahim zarar suçunun 7, ciddi darp suçunun ise 3 yıl hapis öngördüğünü belirtti.

Bu suçların oldukça yaygın olduğunu ifade eden yargıç hem yaygın olmasını hem de yasada öngördüğü hapis cezası sürelerini sanık aleyhinde ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Yargıç, kimsenin başka birine şiddet kullanma hakkı olmadığını belirten yargıç, vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlara hoşgörüyle bakmalarının mümkün olmadığını kaydetti. Yargıç, dava sürecinde belirtilen tüm hususları değerlendirdiklerini belirterek, sanığı vahim zarar ve ciddi darp suçlarından mahkûm ettiklerini ve hapis cezası takdir ettiklerini belirtti.

Yargıç, ceza süresini belirlerken, ağırlaştırıcı etkenlerin yanı sıra sanığın ailesine bakmakla yükümlü olmasını, davasını 4 yıl süreyle beklemesini, müştekinin sanığı affetmiş olması gibi hafifletici unsurları da dikkate aldıklarını dile getrdi. Yargıç Uğur, sanığı bir yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.