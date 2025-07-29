Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, üreticilerin yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde "tabutlu" eylem yaptı.

Birlik binası önünde temsili bir cenaze töreni düzenleyen eylemciler, “Üretici tabutta, Hükümet nerede” yazılı pankart ve tabut olarak niteledikleri sandıkla birlikte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na yürüdü.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, bakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, eylemin ardından Tarım Bakanlığı önünde temsili Mevlüt okutulacağını ve katılımcılara helva ikramı yapılacağını dile getirdi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, bakanlık önünde yaptığı açıklamada, beş ay önce göreve geldiklerinde paydaşlarla diyalog içinde çalışacaklarını söylediklerini ancak bu süre içinde yürüttükleri diyalog sonucunda bir adım yol alamadıklarını ve batma aşamasına geldiklerini dile getirdi.

Onalt, amaçlarının üretim yapmak ve ürettiklerini paydaşlarla paylaşmak olduğunu söyleyerek, bu sayede halka ucuza ürün sunularak ekonominin Rum tarafına kaymasının önlenebileceğini kaydetti. Birlikte çalışma çağrısında bulundukları hükümetin gerekli çalışmaları yapmadığını ve üreticiyle toprağına sahip çıkmadığını savundu.

Adil Onalt, tarihinde ilk defa Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile Kasaplar Birliği'nin birlikte hareket ettiğini işaret ederek, iki birliğin beş aydır fiyat açıkladığını ve bugün Türk tarafıyla Rum tarafının fiyatlarının hemen hemen aynı seviyeye geldiğini belirtti.

Bu topraklara sahip çıkarak, üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak “Bizi gömemezler. Küllerimizin altından çıkacağız. Onları da bu tabutla gömeceğiz.” diyen Onalt, halka da “Ama halk da uyansın. Bugün bize, yarın onların cebine. Kırk sene tavuk gibi yaşayacağına, bir gün horoz yaşayın.” çağrısında bulundu.