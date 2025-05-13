Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde play-out ve AKSA 1. Lig play-off ile play-out ikinci maçları yarın oynanacak. Maçların oynanacağı statlar ve hakemler şöyle:

14 Mayıs 2025, Çarşamba

SÜPER LİG PLAY-OUT 2.HAFTA

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Yenicami (Osman Özpaşa)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Gönyeli-Karşıyaka (Tufan Çerçioğlu)

1.LİG PLAY-OFF 2.HAFTA

16.00 Cihangir Stadı Yeniboğaziçi-Binatlı (Kerem Eran)

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Kozanköy-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)

1.LİG PLAY-OUT 2.HAFTA

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Düzkaya-N.Dipkarpaz (Fehim Dayı)

16.00 Gönyeli Stadı Ü.Maraş-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)