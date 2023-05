DAÜ Times Higher Education (THE) alan sıralamasında 201-250 bandında yer aldı

İngiltere’de yayımlanan Times Higher Education (THE) alan sıralamasına göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fiziksel Bilimler alanında 201-250 bandında yer almayı başardı

Dünyada yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayımlanan Times Higher Education (THE) alan sıralamasına göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fiziksel Bilimler alanında 201-250 bandında yer aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamada, “DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fiziksel Bilimler alanında Matematik ve İstatistik, Kimya ve Fizik ve Astronomi alanlarında dünya üniversiteler sıralamasında elde etmiş olduğu alan sıralaması ile gerek Türkiye’de gerekse ada genelinde bu alanlarda en iyi eğitim veren kurum olduğunu gösterdi”denildi.

THE Fiziksel Bilimler Alanı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda sıralamaya alınan üniversiteler; Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi, Kimya, Jeoloji, Çevre, Dünya ve Deniz Bilimleri konuları üzerinden değerlendiriliyor.

Değerlendirmede; Eğitim: Çevreyi Öğrenme (yüzde %27.5), Araştırma: Sayı, Gelir ve İtibar (%27.5), Atıflar: Araştırma Etkinliği (%35), Uluslararası Görünüm: Personel, Öğrenciler ve Araştırma (%7.5) ile Endüstriyel Gelir: Buluş (%2.5) olmak üzere 5 kategoride 13 performans göstergesi ele alınıyor. Son 5 yılda 500’ün altında akademik yayın yapan üniversiteler ise değerlendirmeye giremiyor.

DAÜ’den 14 akademisyen, 2022 yılında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını göstermişti. Listeye girme başarısını gösteren 14 DAÜ akademisyeninin 6’sı DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alıyor.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, fakülte olarak eğitim ve araştırma kalitesinde belirlemiş oldukları yüksek standart vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, elde edilen başarıların tesadüf olmadığını söyledi.

Dünyanın en etkin akademisyenlerinin yer aldığı DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin kaliteli kadrosu ve her geçen yıl daha da artan akademik yayın grafiğinin bu yükselişte büyük payı olduğunu belirten Özarslan, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bölgenin lider, dünyanın ise en iyi Fen ve Edebiyat Fakülteleri arasında yer almasından dolayı gurur duyduklarını bildirdi.