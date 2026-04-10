BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Komutanlığına Bangladeşli Tümgeneral Mohammad Asadullah Minhazul Alam atandı.
Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün yaptığı açıklamada, Bangladeşli Tümgeneral Mohammad Asadullah Minhazul Alam’ın Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Komutanlığına atandığını duyurduğunu yazdı.
Gazete, Minhazul Alam’ın Bangladeş ordusunun yönetiminde 30 yıldan fazla tecrübeye sahip olduğunu belirterek yeni UNFICYP komutanının özgeçmişine de kısaca yer verdi.