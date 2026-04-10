Rum gazeteci-yazar Makarios Drusiotis’in “Sandy” takma adlı bir kadına ilişkin ortaya attığı iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Reşit olmadığı dönemde eski bir yargıç tarafından cinsel istismara uğradığı öne sürülen kadının, aynı süreçte Rum siyasilerin de aralarında bulunduğu birçok yüksek rütbeli kişilerin karıştığı yolsuzluklara dair bilgi edindiğine ilişkin iddiaları Güney Kıbrıs'taki gündemini koruyor.

Fileleftheros gazetesi: “Sandy Arşivleri İçin Soruşturma Memuru Fileleftheros’ta” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum polisinin dün gazeteye giderek, gazetenin haberlerinde kaynak olarak kullandığı 150’den fazla arşiv ve belgeyi teslim aldığını yazdı.

Gazete, Makarios Drusiotis’in iddialarını araştıran ekibin dün gazete binasına giderek, 3 Mart 2026 tarihli gazetede bahsi geçen ve aralarında ekran görüntüleri, yazışmalar ve birçok arşiv belgesinin bulunduğu taşınabilir belleği (usb) teslim aldığını aktardı.

Gazete, söz konusu belleğin iddiaların temelini oluşturan çok sayıda belge içerdiğini ileri sürerken, kaynağın yalnızca “güvenilir” olarak nitelendirildiğini ve detay verilmediğini aktardı.

“Sandy” takma adıyla anılan kadının ise kendi cep telefonları ve diğer elektronik aletlerini geçen gün polise teslim ettiğini hatırlatan gazete, tüm belgelerin incelenmek üzere Europol’ün EC3 birimine gönderildiğini vurguladı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla manşetlerine taşıdılar:

Alithia: “Sandy Davasında Kartlar Kapalı – Polis Gizemli Kadının İfade Verip Vermediğini Netleştirmiyor”.

Politis: “Sandy Sebebiyle Başkanlıkla Cephe Açıldı”.

Haravgi: “Başkan Olay Aydınlanana Kadar Araştırma Sözü Verdi Ancak Sorular Var Olmaya Devam Ediyor”.