Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer PartisiGenel Başkanı Ümit Özdağ bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. "Ümit Özdağ tahliye mi olacak? Ümit Özdağ ceza mı alacak?" sorularıyla başlayan duruşmada mahkeme heyeti kararını kararını verdi.



Mahkeme, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ için 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Cezaevinde kaldığı süre dikkate alınan Özdağ için tahliye kararı çıktı.Mahkeme dışındakiler, tahliye kararını oynayarak kutladı.

7 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar etmişti. İlk mütalaadan farklı olarak suçun bir de zincirleme şeklinde işlendiği iddia edilirken; Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis tgalep edilmişti.

MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da duruşmaya katılmıştı.

"BOZKURT ÜMİT" SLOGANLARI

Alkışlar ve "Bozkurt Ümit" sloganları eşliğinde duruşma salonuna giren Ümit Özdağ salondan da aynı şekilde ayrıldı.



Kaynak:MyNet