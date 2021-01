You'll Never Walk Alone öksüz kaldı

3 Ocak Pazar günü Liverpoollu müzisyen Gerry Marsden hayatını kaybetti. GerryMarsden, Liverpool ile özdeşleşen "You'll Never Walk Alone" şarkısını yeniden yorumlayan Gerry And The Pacemakers grubunun solisti ve kurucusuydu

Yıl 1963... İngiltere'nin Liverpool kenti... Beat müzik, 'merseybeat' olarak şehrin farklı köşelerinde yankılanmaya başlamıştır. Ancak asıl Beatles rüzgarı esiyordur şehirde... Undertakers da iyi işler çıkarıyordur... Remo Four kaliteyi yükseltiyordur kendince... Bir de GerryandthePacemakers vardır içlerinde... Kıymeti yıllar sonra anlaşılacak olan...

Liverpool semtinin delikanlılarından Gerry (Marsden), kardeşi Fred ile birlikte 1960′ların ilk yılında Les (Chadwick) ve Arthur (McMahon)'u da kafalayarak bir grup kurar. Gruplarına önce 'GerryMarsdenandthe Mars Bars' adını verirler ama sonra aynı adlı çikolata fabrikası ile sorun yaşayınca değiştirmek zorunda kalırlar. Yeni adları 'GerryandthePacemakers' olur.

Grup ilk yıllarını müziği öğrenerek geçirdikten sonra 'How Do You Do It?' parçası gelir. İyi bir izlenim bırakırlar. Ardından 'From Me toYou'yu kaydederler. Ve 1963 senesinde, ilk defa 1945 yılında sahnelenmiş olan Rodgers&Hammerstein'inBrodway müzikalinde söylenen bir şarkıyı yeniden yorumlama (cover) kararı alırlar. Şarkının adı şöyledir: YouWillNeverWalkAlone.

Bu kararın, müzik dünyasından çok futbol dünyasını etkileyeceğinin farkında olmadan...

Böylece 'YouWillNeverWalkAlone' şarkısı, Liverpool semalarında yankılanmaya başlar. Grubun söylediği şarkının kaydı kısa süre içerisinde listelerde üst sıralara tırmanır. Bu popülerliği sayesinde aynı yıl, Liverpool maçlarından önce hazırlanan şarkı listesinde de yer almaya başlar. Taraftarlar, şarkının sözlerine, içerdiği anlam sebebiyle büyük hayranlık duyarlar. Ne zaman çalsa, eşlik etmeye başlarlar. 'Asla yalnız yürümeyeceksin' derler taraftarı oldukları takıma... 'Asla yalnız yürümeyeceksin Liverpool...'

Stadın müzik listesi yenilenince şarkı listeden çıkar ama sözler Anfield'da yankılanmaya devam eder. Başta KOP Tribünü olmak üzere taraftarların her maçta bu şarkıyı söylemesi, yıllar geçse de eskitmiyor Garry ve arkadaşlarını... Her seferinde sanki birkaç gün önce onların elinden çıkmışcasına söyleniyor. Her minik Liverpool taraftarına öğretiliyor. Ünü sınırları aşıyor. Ve artık dünyanın neresinde olursa olsun 'Liverpool' dendiği zaman kulaklarda 'YouWillNeverWalkAlone' ezgisi çalmaya başlıyor.