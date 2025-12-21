La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid ve Sevilla karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi takım Bellingham'ın 38. dakikada attığı golle devreye 1-0 önde girdi. Eflatun beyazlılar, ikinci yarıda Kylian Mbappe'nin 86. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Real Madrid maçı 2-0 kazandı ve puanını 42 yaptı. Sevilla ise 20 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 72. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı. Sevilla'da Marcao 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'ya ait Real Madrid formasıyla bir takvim yılında en çok gol atma rekorunu egale etti.