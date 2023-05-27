banner913
banner932
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Lefkoşa’da kaza…Aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
68 0
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
Yargıcın ‘yasa’ isyanı
59 0
 
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
Antika ve ikinci el eşya pazarı burada
78 0
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
15 yaşındaki KKTC vatandaşı Efe Sağıroğulları'ndan Avusturya'da birincilik
339 0
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
Fly Kıbrıs Ordu/ Giresun seferlerinin lansmanı Ordu’da yapıldı
18 0
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
KKTC’de meydana gelen üç kazada beş kişi yaralandı
29 0
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
Seyrüsefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen vatandaşlara uyarı
88 0
banner915

Yıllarca unutulmayacak bir son

banner476

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasına lider giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğu averajla deplasmanda Köln'ü 2-1 yenen Bayern Münih'e kaptırdı

banner825
Yıllarca unutulmayacak bir son
banner931

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) unutulmaz bir son yaşandı.

Bundesliga'nın son haftasına 2 puan farkla lider giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Müsabakanın 15. dakikasında Andreas Hanche-Olsen ve 24. dakikasında Karim Onisiwo'nun gollerine engel olamayan Borussia Dortmund, 69. dakikada Raphael Guerreiro, 90+ 6. dakikada ise Niklas Süle'yle rakip fileleri havalandırıp skoru eşitlese de kendisini hem galibiyete hem de şampiyonluğa ulaştıracak skoru bulamadı.

Borussia Dortmund puanını 71'e çıkarmasına karşın, sezonu aynı puandaki Bayern Münih'in averajla gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından Signal Iduna Park'ta büyük üzüntü yaşandı.

Deplasmanda Köln'ü 2-1 yenen Bayern Münih, sezonu averajla lider tamamlayıp, üst üste 11'inci, toplamda ise 33'üncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.