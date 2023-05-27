Yıllarca unutulmayacak bir son

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) son haftasına lider giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğu averajla deplasmanda Köln'ü 2-1 yenen Bayern Münih'e kaptırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) unutulmaz bir son yaşandı.

Bundesliga'nın son haftasına 2 puan farkla lider giren Borussia Dortmund, sahasında Mainz 05'le 2-2 berabere kalarak şampiyonluk kutlamalarına hazırlanan taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Müsabakanın 15. dakikasında Andreas Hanche-Olsen ve 24. dakikasında Karim Onisiwo'nun gollerine engel olamayan Borussia Dortmund, 69. dakikada Raphael Guerreiro, 90+ 6. dakikada ise Niklas Süle'yle rakip fileleri havalandırıp skoru eşitlese de kendisini hem galibiyete hem de şampiyonluğa ulaştıracak skoru bulamadı.

Borussia Dortmund puanını 71'e çıkarmasına karşın, sezonu aynı puandaki Bayern Münih'in averajla gerisinde ikinci sırada bitirdi.

Hakemin bitiş düdüğünün ardından Signal Iduna Park'ta büyük üzüntü yaşandı.

Deplasmanda Köln'ü 2-1 yenen Bayern Münih, sezonu averajla lider tamamlayıp, üst üste 11'inci, toplamda ise 33'üncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.