Xavi, Barcelona yolunda

Katar kulübü Al Sadd, teknik direktörü Xavi Hernandez'in serbest kalması için gerekli tazminatın Barcelona tarafından ödendiğini duyurdu

Al Saad'ıntwitter hesabından yapılan açıklamada, "Sözleşmesinde öngörülen ceza maddesinin ödenmesinin ardından, Xavi'nin Barcelona'ya gidişine ilişkin anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Xavi'nin, Al Sadd'ın tarihinde önemli bir parça olduğunu vurgulayan ve İspanyol teknik adama kariyerinin yeni döneminde başarı dileyen Katar kulübü, varılan anlaşma kapsamında gelecekte Barcelona ile iş birliğinin devam edeceğini belirtti.

Barcelona'nın, XaviHernandez'in teknik direktör olarak göreve getirildiğiyle ilgili resmi açıklamayı gün içerisinde yapması bekleniyor.

Katalan ekibi, Ronald Koeman'dan boşalan teknik direktörlük görevine 28 Ekim tarihinde geçici olarak, alt yapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.

Futbolcu olarak 17 yıl Barcelona formasını giyen XaviHernandez, 2015 yazında Katar'ın Al Sadd takımına transfer olmuştu. Katar ekibinde 4 sezon oynadıktan sonra futbolculuğunu sonlandıran Hernandez, son iki sezondur da teknik direktör olarak görev yapıyordu.

İspanyol basını, Hernandez'in Al Sadd'tan serbest kalma bedelinin 5 milyon euro olduğunu ileri sürdü.

İlk kez Katar dışında bir takım çalıştıracak 41 yaşındaki XaviHernandez'in, Barcelona ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalaması öngörülüyor.

