Xavi, Barcelona'daki kariyerine derbi galibiyetiyle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 mağlup etti. Böylece Xavi Hernandez, Barcelona'daki teknik direktör kariyerine derbi galibiyetiyle başladı

Xavi, B takımından 17 yaşındaki forvet oyuncusu İlias Akhomach'ı ilk kez A takıma alarak ilk 11'de başlattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, Barcelona'nın tek golünü 48. dakikada penaltıdan Memphis Depay attı.

La Liga'da 4 maç aradan sonra galibiyet alan Barcelona puanını 20'ye yükselterek, bir maç eksiğiyle 6. sıraya çıktı.

Espanyol ise 17 puanla 11. sırada kaldı.

