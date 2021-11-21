banner583
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
13 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
38 0
 
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
52 0
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
85 0
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
57 0
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
55 0
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
7 0
banner661
banner726

Xavi, Barcelona'daki kariyerine derbi galibiyetiyle başladı

banner476

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 mağlup etti. Böylece Xavi Hernandez, Barcelona'daki teknik direktör kariyerine derbi galibiyetiyle başladı

banner714
Xavi, Barcelona'daki kariyerine derbi galibiyetiyle başladı
banner721
Xavi, B takımından 17 yaşındaki forvet oyuncusu İlias Akhomach'ı ilk kez A takıma alarak ilk 11'de başlattı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, Barcelona'nın tek golünü 48. dakikada penaltıdan Memphis Depay attı.
La Liga'da 4 maç aradan sonra galibiyet alan Barcelona puanını 20'ye yükselterek, bir maç eksiğiyle 6. sıraya çıktı.
Espanyol ise 17 puanla 11. sırada kaldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.