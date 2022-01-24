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VitorPereira, İngiltere Premier Lig yolcusu

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Fenerbahçe’nin yollarını ayırdığı teknik direktör VitorPereira, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın

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VitorPereira, İngiltere Premier Lig yolcusu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, alınan kötü sonuçların ardından 16 Ocak'ta teknik direktör RafaelBenitez ile yollarını ayırmıştı.
Ligde geçen hafta oynanan Aston Villa karşılaşmasına geçici antrenörDuncanFerguson yönetiminde çıkan Merseyside ekibi, teknik direktörlük konusunu çözüme kavuşturmak üzere.
Sezon başında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirilen ve ligin 17'nci haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından görevine son verilen Portekizli teknik adam VitorPereira, Everton yönetimiyle görüşme yapmak üzere İngiltere’ye gitti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton teknik direktörlüğü için favori konumda yer alan 53 yaşındaki teknik adamın yapılan görüşmelerin ardından göreve getirilmesi bekleniyor.

 
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