VitorPereira, İngiltere Premier Lig yolcusu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, alınan kötü sonuçların ardından 16 Ocak'ta teknik direktör RafaelBenitez ile yollarını ayırmıştı.
Ligde geçen hafta oynanan Aston Villa karşılaşmasına geçici antrenörDuncanFerguson yönetiminde çıkan Merseyside ekibi, teknik direktörlük konusunu çözüme kavuşturmak üzere.
Sezon başında Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirilen ve ligin 17'nci haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından görevine son verilen Portekizli teknik adam VitorPereira, Everton yönetimiyle görüşme yapmak üzere İngiltere’ye gitti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Everton teknik direktörlüğü için favori konumda yer alan 53 yaşındaki teknik adamın yapılan görüşmelerin ardından göreve getirilmesi bekleniyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.