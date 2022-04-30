banner762
banner815
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
8 0
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
48 0
 
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
16 0
Leventspor kızları finale yürüyor
Leventspor kızları finale yürüyor
15 0
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
39 0
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
106 0
Hükümette yeni kriz
Hükümette yeni kriz
114 0
banner797
banner794

Ünlülerin menajeri hayatını kaybetti

banner476

Dünyaca ünlü birçok yıldız futbolcunun menajerliğini yapan İtalyan iş insanı Mino Raiola, hayatını kaybetti

banner825
Ünlülerin menajeri hayatını kaybetti

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ocak ayında operasyon geçiren ve Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Raiola'nın 54 yaşında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Raiola'nın çalışmalarıyla birçok hayata dokunduğu ve modern futbol tarihinde yeni bir sayfa açtığı belirtilerek, "Bizi her zaman gururlandırdı. Varlığı sonsuza kadar özlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Forbes'a göre, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Gigio Donnarumma ve Erling Haaland gibi önde gelen pek çok futbolcunun menajerliğini yürüten Raiola, 2020 yılında aracılık ettiği futbolcu transferlerinden yaklaşık 85 milyon dolar kazandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.