UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası 23 Kasım Salı günü başlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, 23 Kasım Salı ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:

23 Kasım Salı:(TSİ)

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)

20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)

23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)

23.00 YoungBoys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)

23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)

24 Kasım Çarşamba:(TSİ)

20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)

20.45 Inter (İtalya) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)

