UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 5. hafta karşılaşmaları, 23 Kasım Salı ve 24 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu beşinci maçında 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Kasım Salı:(TSİ)
20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)
20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)
23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)
23.00 YoungBoys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)
23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)
24 Kasım Çarşamba:(TSİ)
20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)
20.45 Inter (İtalya) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)
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