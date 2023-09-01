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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

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UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmaya hak kazanan Türk temsilcileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu.

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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi gerçekleşti. 

Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki rakipleri belli oldu. 

İŞTE EŞLEŞMELER

A GRUBU

Lille, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B GRUBU

Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Luhansk, Breidablik

C GRUBU

Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D GRUBU

Club Brugge, Bodo/Glimt, Beşiktaş, Lugano

E GRUBU

AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F GRUBU

Ferençvaroş, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G GRUBU

Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H GRUBU

Fenerbahçe, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

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