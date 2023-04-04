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UEFA'da seçime doğru

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Avrupa futbolunun çatı kuruluşu UEFA'nın 47. olağan kongresi bugün gerçekleştirilecek

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UEFA'da seçime doğru
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Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek olağan kongrede, başkanlık seçimi yapılacak. Mevcut başkan Aleksander Ceferin, seçime tek aday olarak girecek.
UEFA'nın 7. başkanı olarak 2016'da göreve gelen 55 yaşındaki Sloven futbol adamı, 2019'daki seçimde ikinci kez seçildi.
Kongrede ayrıca, UEFA İcra Kuruluna en az biri kadın olmak üzere toplam 9 üye ile FIFA Konseyine gönderilecek üyeler belirlenecek.
Bu arada Aleksander Ceferin, kongrenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
 
 
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