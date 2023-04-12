UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19.45 Feyenoord - Roma
22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise
22.00 Juventus - Sporting CP
22.00 Manchester United - Sevilla
Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 65 bin kapasiteli Puşkas Arena'da oynanacak.
Feyenoord ve Roma, geçen sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde de karşılaşmış ve rakibini 1-0 yenen Roma, organizasyonda şampiyonluğa ulaşmıştı.
SEVİLLA, 7. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
Kupada 6 şampiyonluk yaşayan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.
Çeyrek finaldeki takımların en iyi UEFA Kupası/Avrupa Ligi performansları şu şekilde:
Sevilla: 6 şampiyonluk (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20)
Juventus: 3 şampiyonluk (1976/77, 1989/90, 1992/93)
Feyenoord: 2 şampiyonluk (1973/74, 2001/02)
Manchester United: 1 şampiyonluk (2016/17)
Bayern Leverkusen: 1 şampiyonluk (1987/88)
Roma: 1990/91 sezonu ikincisi
Sporting Lizbon: 2004/05 sezonu ikincisi
Union Saint-Gilloise: 2022/23 sezonu çeyrek finali
RASHFORD, 6 GOL İLE ZİRVEDE
Manchester United'dan Marcus Rashford, 2022-23 UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atanlar listesinde 6 gol ile zirvede bulunuyor.
Rashford'u, 5'er gol ile Feyenoord'dan Santiago Gimenez ve Union Saint-Gilloise'den Victor Boniface takip ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.