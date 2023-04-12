UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak müsabakalar ile başlayacak

İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

Rövanş mücadeleleri ise 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 Feyenoord - Roma

22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise

22.00 Juventus - Sporting CP

22.00 Manchester United - Sevilla

Yarı final etaplarının 11-18 Mayıs'ta oynanacağı Avrupa Ligi'nin final maçı, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 65 bin kapasiteli Puşkas Arena'da oynanacak.

Feyenoord ve Roma, geçen sezonun UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde de karşılaşmış ve rakibini 1-0 yenen Roma, organizasyonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

SEVİLLA, 7. ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE

Kupada 6 şampiyonluk yaşayan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.

Çeyrek finaldeki takımların en iyi UEFA Kupası/Avrupa Ligi performansları şu şekilde:

Sevilla: 6 şampiyonluk (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20)

Juventus: 3 şampiyonluk (1976/77, 1989/90, 1992/93)

Feyenoord: 2 şampiyonluk (1973/74, 2001/02)

Manchester United: 1 şampiyonluk (2016/17)

Bayern Leverkusen: 1 şampiyonluk (1987/88)

Roma: 1990/91 sezonu ikincisi

Sporting Lizbon: 2004/05 sezonu ikincisi

Union Saint-Gilloise: 2022/23 sezonu çeyrek finali

RASHFORD, 6 GOL İLE ZİRVEDE

Manchester United'dan Marcus Rashford, 2022-23 UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atanlar listesinde 6 gol ile zirvede bulunuyor.

Rashford'u, 5'er gol ile Feyenoord'dan Santiago Gimenez ve Union Saint-Gilloise'den Victor Boniface takip ediyor.

