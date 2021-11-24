UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta heyecanı

Topladığı 8 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray, perşembe günü saat 20.45'te milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak.
5 puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe de aynı gün TSİ 23.00'te Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.
Beşinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
DÜN
Spartak Moskova (Rusya) - Napoli (İtalya): 2-1
BUGÜN
20.45 Galatasaray - Olimpik Marsilya (Fransa)
20.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Lazio (İtalya)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 Midtjylland (Danimarka) - Braga (Portekiz)
20.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Celtic (İskoçya)
20.45 Real Betis (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Rapid Wien (Avusturya) - West Ham United (İngiltere)
20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)
23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Brondby (Danimarka) - Olimpik Lyon (Fransa)
23.00 PSV (Hollanda) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Monaco (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Royal Antwerp (Belçika)
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