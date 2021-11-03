UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, perşembe günü 16 karşılaşma yapılacak.
İki puanla D Grubu'nun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, yarın 23:00'de grupta son sırada bulunan Belçika'nın Antwerp takımına konuk olacak.
Topladığı 7 puanla E Grubu'nun zirvesinde yer alan Galatasaray ise 20:45'de İstanbul'da grupta son sırada bulunan Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.
Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
4 Kasım Perşembe
20.45 Galatasaray - Lokomotiv Moskova (Rusya)
20.45 Brondby (Danimarka) - Rangers (İskoçya)
20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Sparta Prag (Çekya)
20.45 Real Sociedad (İspanya) - Sturm Graz (Avusturya)
20.45 Monaco (Fransa) - PSV (Hollanda)
20.45 Legia Varşova (Polonya) - Napoli (İtalya)
20.45 Olympiakos (Yunanistan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.45 Genk (Belçika) - West Ham United (İngiltere)
23.00 Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)
23.00 Antwerp (Belçika) – Fenerbahçe(Türkiye)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka)
23.00 Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya)
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