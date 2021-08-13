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UEFA aday listeleri belirledi

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UEFA, 2020-2021 sezonunda mevkilerine göre yılın en iyi oyuncularına verilecek ödüller için aday listeleri belirledi

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UEFA aday listeleri belirledi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın teknik direktörü ile birliğe üye 55 ülkeden gazetecilerin yer aldığı oylamanın ardından dört mevki için üçer futbolcu aday gösterildi.
Kazanan futbolcular, ödüllerini 26 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının kura çekimi töreninde alacak.
Mevkilerine göre aday gösterilen futbolcular şunlar:
Kaleci: ThibautCourtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), EdouardMendy (Chelsea)
Savunma: CesarAzpilicueta, AntonioRüdiger (Chelsea), RubenDias (Manchester City)
Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho, N'GoloKante (Chelsea)
Forvet: ErlingHaaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern Münih), KylianMbappe (Paris Saint-Germain)
 

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Etiketler; #UEFA
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