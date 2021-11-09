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Türkiye’de Cengiz Ünder şoku

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Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. Ünder'in yerine kadroya Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz dahil edildi

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Türkiye’de Cengiz Ünder şoku
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Cengiz Ünder şoku yaşanıyor. Fransız ekibi Marsilya'da top koşturan milli oyuncunun, sakatlığı nedeniyle bu iki maçta forma giyemeyeceği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;
"A Millî Takım aday kadrosunda yer alan Cengiz Ünder'in kampta yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda, sağ arka adalesinde sakatlık tespit edilmiş olup, bu sakatlığın futbolcunun Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giymesine engel olacağı belirlenmiştir. Konuyla ilgili A Millî Takım'ın ve Olimpik Marsilya'nın sağlık ekipleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Cengiz'in tedavisine Türkiye'de başlanmasının uygun olacağı konusunda fikir birliğine varılmıştır."
Barış Alper Yılmaz kadroda
Cengiz Ünder'in yerine Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz kadroya dahil edildi.
TFF'nin açıklamasında, "2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için Riva'da kamp giren A Millî Takımımızın aday kadrosuna takviye yapıldı. Buna göre, U21 (Ümit) Millî Takımımızdan Barış Alper Yılmaz, A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi" denildi.
 

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Etiketler; #Türkiye A Milli Futbol Takımı #Cengiz Ünder #Marsilya
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