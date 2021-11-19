Türkiye FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi

Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika’yı Brezilya ve Fransa izledi.
Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38’inci sırada yer aldı.
Sıralamanın ilk 10'unda yer alan ülkeler:
Belçika
Brezilya
Fransa
İngiltere
Arjantin
İtalya
İspanya
Portekiz
Danimarka
Hollanda
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