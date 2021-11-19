banner583
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
Gençler, Cenker'le 3 puanı yazdı
27 0
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
Polisten, Pamuklu'da eski eser operasyonu
45 0
 
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
Ağaç azaldıkça toza toprağa daha da fazla boğuluyoruz
51 0
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
Ünlü çiftin Kıbrıs romantizmi
4 0
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
Gökyüzünün Çelik Kanatları Girne semalarında
23 0
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
Avcılar yılanlardan dolayı sıkıntılı
8.4B 0
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
Koop’tan süt, hellim ve peynire zam
39 0
banner661
banner726

Türkiye FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi

banner476

Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında 2 basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti

banner714
Türkiye FIFA sıralamasında iki basamak yükseldi
banner721
Sıralamanın ilk üç sırasında bir değişiklik olmazken, zirvede yer alan Belçika’yı Brezilya ve Fransa izledi.
Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası play-off kura çekimindeki muhtemel rakiplerinden İtalya 6, Portekiz 8, İsveç 18, Galler 19, Rusya 34 ve İskoçya 38’inci sırada yer aldı.
Sıralamanın ilk 10'unda yer alan ülkeler:
Belçika
Brezilya
Fransa
İngiltere
Arjantin
İtalya
İspanya
Portekiz
Danimarka
Hollanda
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.