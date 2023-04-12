Türkiye adaylık dosyalarını UEFA'ya teslim etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için hazırladığı adaylık dosyasını UEFA'ya sundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik" dedi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 8 aylık hazırlık sürecinin ardından tamamlanan dosyalar, adaylık kuralları çerçevesinde dijital ortamda UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezine ulaştırıldı.

Resmi adaylık başvurusunu 23 Mart 2022'de yapan Türkiye'nin dosyasında, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonaları adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra EURO 2028 için Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortak adaylığı, EURO 2032 için ise İtalya'nın adaylığı bulunuyor.

EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeler, ekim ayında açıklanacak.

Büyükekşi: "Kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, adaylık dosyasının UEFA'ya teslimine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en büyük turnuvasını Türkiye'de düzenlemek için art arda 5. kez aday olduklarını belirtti.

"Bu konudaki kararlılığımızı bir defa daha tüm dünyaya gösterdik." diyen Büyükekşi, "Titizlikle hazırladığımız adaylık dosyasını UEFA'ya sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, tüm bakanlarımıza ve yerel yöneticilerimize, adaylığımızı desteklemek üzere sağlamış oldukları koşulsuz garantiler için içtenlikle teşekkür ediyoruz. UEFA'nın adaylıklarda aradığı ancak her ülkede bulamadığı bu garantilerin bizim adaylığımızı bir adım ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Modern stadyumlarımız ve tesislerimizle, ülkemizdeki futbol tutkusuyla, üst düzey organizasyon kabiliyetimizle her zaman övündük. Böylesi büyük bir turnuvaya ev sahipliği yapabilme hakkını kazanmamız, Cumhuriyet'imizin 100. yıl gururunu taçlandıracaktır ve Türkiye'ye büyük değer katacaktır." ifadelerini kullandı.

TFF Başkan Vekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, büyük turnuvaları düzenleme hakkının bu heyecanı hiç yaşamamış ülkelere verilmesi gerekliliğinin önemine dikkati çekti.

