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Transferde en çok İngilizler para harcadı

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Avrupa'da transfer dönemi sona erdi. 5 büyük lig yine harcadıkları paralar ile öne çıktı. İngiltere Premier Ligi her zaman olduğu gibi 2.8 milyar avroluk harcama ile zirvede yer aldı

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Transferde en çok İngilizler para harcadı
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Avrupa'da transfer dönemi sona ererken, büyük ligler oyunculara adeta paraları saçtı.
İngilizler, son yıllardaki harcamalarda çoğunlukla en üst basamakta yer alıyor.
Premier Lig takımları, transfere tam 2.8 milyar avro ödeme yaptı.
Listeye ikinci sıradan giren Fransız kulüplerin yaptığı harcama ise 900 milyon avro.
İtalyan ekipler, bu sene İspanyol ve Alman takımlarının üzerinde yer aldı. İtalyanlar, 850 milyon avronun biraz üzerinde transfer harcaması yaptı.
Alman kulüpler ise yaklaşık 750 milyona avro ile transfer dönemini kapattı.
Bu sezon genellikle genç oyuncuları transfer eden İspanyol takımların kasasından da toplam 450 milyon avro çıktı.
 
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