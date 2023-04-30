Tottenham sonu getiremedi

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı son dakika golüyle 4-3 mağlup etti

İngiltere Premier Lig’de haftanın maçında Liverpool sahasında Tottenham’ı konuk etti. İlk 15 dakikada 3 gol atan Liverpool, Tottenham’ın 90+3’te beraberliği yakalamasıyla şok yaşadı, ancak 1 dakika sonra gelen golle galibiyete uzandı ve 4-3 kazandı.

Maçın henüz 3. dakikasında Curtis Jones’un golüyle öne geçen Liverpool, 5. dakikada Luis Diaz ve 15. dakikada Mohamed Salah’ın penaltıdan attığı golle skoru 3-0’a getirdi. Newcastle United’a 6-1 yenildiği maçın ilk 21 dakikasında 5 gol yiyen Tottenham, benzer bir senaryo ile karşı karşıya kaldı. Ancak 39’da Harry Kane’in golü Londra ekibini umutlandırdı.

İkinci yarıya baskılı başlayan Tottenham, 77’de Heung-min Son’un attığı golle durumu 3-2’ye getirdi. Mücadelenin 90+3. dakikasında Richarlison’un golü Tottenham’ı sevince boğdu ve skoru 3-3’e geldi. Ama bu sevinç sadece 1 dakika sürdü. Liverpool 90+4’te Diogo Jota ile son sözü söyledi ve mücadeleyi 4-3 kazandı.