Tottenham'da Espirito dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp, bugün NunoEspirito Santo ve teknik ekibi IanCathro, RuiBarbosa ve AntonioDias'ın görevlerinden alındığını duyurdu." ifadeleri yer aldı.

Tottenham Futbol Genel Direktörü FabioParatici, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ama bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tottenham'ın kısa zaman içinde yeni teknik direktörünü açıklayacağı duyuruldu.

Tottenham, İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilmişti. Bu sonuçla Tottenham, 15 puanla 8. basamağa geriledi.

