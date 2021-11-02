banner583
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
38 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
37 0
 
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
28 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
26 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
17 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
16 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
29 0
banner661
banner726

Tottenham'da Conte dönemi

banner476

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine deneyimli İtalyan antrenörAntonioConte'nin getirildiğini açıkladı

banner714
Tottenham'da Conte dönemi
banner721
NunoEspiritoSantos ile yollarını ayıran Tottenham Hotspur yeni hocasını İtalya'da buldu.
Geçen sezon İnter ile İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanan 52 yaşındaki AntonioConte, kendisini İngiliz ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. 2023 yazında sona erecek sözleşmenin bir yıl da opsiyonu bulunuyor.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, geçen yaz da Tottenham'dan teklif aldığını ancak İnter ile ayrılığı çok yeni olduğu için kabul etmediğini söyledi.
Kararının değişmesinde kulüp sahibi Daniel Levy'nin kendisine güvenmesinin etkisi olduğunu belirten Conte, heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Conte, daha önce Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.
İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilen Tottenham, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.