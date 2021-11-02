Tottenham'da Conte dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktörlük görevine deneyimli İtalyan antrenörAntonioConte'nin getirildiğini açıkladı

NunoEspiritoSantos ile yollarını ayıran Tottenham Hotspur yeni hocasını İtalya'da buldu.

Geçen sezon İnter ile İtalya Ligi şampiyonluğunu kazanan 52 yaşındaki AntonioConte, kendisini İngiliz ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. 2023 yazında sona erecek sözleşmenin bir yıl da opsiyonu bulunuyor.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, geçen yaz da Tottenham'dan teklif aldığını ancak İnter ile ayrılığı çok yeni olduğu için kabul etmediğini söyledi.

Kararının değişmesinde kulüp sahibi Daniel Levy'nin kendisine güvenmesinin etkisi olduğunu belirten Conte, heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Conte, daha önce Inter, Juventus, İtalya Milli Takımı ve Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Juventus'la 3 Serie A şampiyonluğu, 2 de İtalya Süper Kupası kazanan deneyimli teknik adam, Inter'le bir Serie A şampiyonluğu, iki sezon çalıştırdığı Chelsea'yle ise birer kez Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

İngiltere Premier Lig'de son olarak Manchester United'a 3-0 yenilen Tottenham, 15 puanla 8. sırada bulunuyor.

