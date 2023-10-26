Tonali, futboldan 10 ay men edildi

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Sandro Tonali'nin futboldan 10 ay men edildiğini açıkladı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, adı yasa dışı bahis soruşturmasına karışan İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen İtalyan futbolcu Sandro Tonali'nin 10 ay men cezası alacağını açıkladı.

Gravina, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesindeki (CONI) bir toplantı çıkışında, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahis soruşturmasında bahis oynadığını itiraf eden Tonali’ye ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Gravina, "FIGC Spor Savcısı ve Tonali, benim de halihazırda onayladığım bir anlaşmaya vardılar. Anlaşma, 10 aylık men cezasının yanı sıra 8 aylık kumar bağımlılığına karşı rehabilitasyon ve en az 16 kez halka açık etkinliklere katılmayı içeriyor." dedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu cezayla Tonali, 2023-2024 sezonunu tamamen kapatacak. Ayrıca İtalya Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılma hakkı elde etmesi halinde bu organizasyonda da forma giyemeyecek.

Tonali, sezon başında yaklaşık 65 milyon avro bedelle Milan'dan Newcastle United takımına transfer olmuştu.

Diğer yandan, İtalyan basını, adı yasa dışı bahis soruşturmasında geçen İngiltere'nin Aston Villa takımında forma giyen İtalyan Nicolo Zaniolo'nun da bugün Spor Savcılığına ifade vereceğini yazdı.

