Tarihi galibiyette rekorlar

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Liverpool'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çekici istatistikler ortaya çıktı.
Liverpool 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol görmenin üzüntüsüyle sahadan ayrıldı. İngiliz ekibi 1966 yılında Ajax'a evinde 5-1 mağlup olmuştu.
Bu maç aynı zamanda kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ilk kez 5 gol yediği karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Mücadelede iki kez fileleri havalandıran Real Madridli Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk defa gol kaydetti. Fransız futbolcu ayrıca Liverpool'a Avrupa kupalarında 6 gol atmayı başaran ilk isim oldu.
İspanyol ekibinin genç yıldızı ViniciusJunior da, Liverpool'a karşı oynadığı 4 maçta kaleye çektiği 9 şuttan 5 gol çıkarmayı başardı.
Real Madrid adına en ilginç istatistiklerden biri de eflatun beyazlıların 2023 yılında, İngiltere topraklarında Premier Lig'in güçlü ekibi Chelsea'den daha fazla gol atmasıydı. Chelsea bu yıl oynadığı 9 maçta 4 gol atabildi.
Maçta bir gol bir asistlik performans sergileyen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah 42 gol ve 13 asistle takımının Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu oldu.
Real Madrid deplasmanda aldığı 5-2'lik galibiyetle Liverpool ile karşılaştığı son 7 maçın 6'sını kazanırken 1 maç berabere sona erdi.
Bu arada İspanyol ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool Teknik Direktörü JürgenKlopp'a rakip olduğu 8 maçın 5'ini kazandı ve sadece 1 kez yenildi.
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