banner913
banner885
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
11 0
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
12 0
 
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
14 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
9 0
"3. Dünya Savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı"
9 0
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
Venedik kanallarında çarpıcı görüntüler
15 0
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
Kocaeli'de saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi
10 0
banner915

Tarihi galibiyette rekorlar

banner476

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'in Liverpool'u deplasmanda 5-2 yenmesi büyük ses getirdi. İspanyol ekibinin farklı galibiyete imza attığı karşılaşmada çok sayıda ilk de yaşandı

banner825
Tarihi galibiyette rekorlar
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Liverpool'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çekici istatistikler ortaya çıktı.
Liverpool 57 yıl sonra ilk kez bir Avrupa kupası maçında kalesinde 5 gol görmenin üzüntüsüyle sahadan ayrıldı. İngiliz ekibi 1966 yılında Ajax'a evinde 5-1 mağlup olmuştu.
Bu maç aynı zamanda kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ilk kez 5 gol yediği karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Mücadelede iki kez fileleri havalandıran Real Madridli Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk defa gol kaydetti. Fransız futbolcu ayrıca Liverpool'a Avrupa kupalarında 6 gol atmayı başaran ilk isim oldu.
İspanyol ekibinin genç yıldızı ViniciusJunior da, Liverpool'a karşı oynadığı 4 maçta kaleye çektiği 9 şuttan 5 gol çıkarmayı başardı.
Real Madrid adına en ilginç istatistiklerden biri de eflatun beyazlıların 2023 yılında, İngiltere topraklarında Premier Lig'in güçlü ekibi Chelsea'den daha fazla gol atmasıydı. Chelsea bu yıl oynadığı 9 maçta 4 gol atabildi.
Maçta bir gol bir asistlik performans sergileyen Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah 42 gol ve 13 asistle takımının Avrupa kupalarındaki en skorer oyuncusu oldu.
Real Madrid deplasmanda aldığı 5-2'lik galibiyetle Liverpool ile karşılaştığı son 7 maçın 6'sını kazanırken 1 maç berabere sona erdi.
Bu arada İspanyol ekibin teknik direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool Teknik Direktörü JürgenKlopp'a rakip olduğu 8 maçın 5'ini kazandı ve sadece 1 kez yenildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.