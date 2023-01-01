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Suarez'in yeni adresi Brezilya

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Luis Suarez'in yeni adresi Brezilya oldu. Son olarak Nacional forması giyen 35 yaşındaki futbolcu, yeni kulübü Gremio ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Suarez'in yeni adresi Brezilya
Transferi sosyal medya hesabından duyuran Uruguaylı yıldız, "Bu güzel meydan okuma için hazırım" ifadesini kullandı.
Kariyerine ülkesinde başlayan Luis Suarez, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formaları da giydi.
2022 yılının Temmuz ayında altyapısından yetiştiği Nacional'e dönen tecrübeli golcü, geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Nacional'de 16 maçta forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, 8 kez fileleri sarstı.
 
 
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