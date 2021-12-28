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Slaven Bilic, Fenerbahçe iddiaları için ‘dedikodu’ dedi

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Çin ekibi Beijing Guoan’ı çalıştıran ve kulübüyle 31 Aralık 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan SlavenBilic, Fenerbahçe iddialarını ‘dedikodu’ olarak değerlendirdi

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Slaven Bilic, Fenerbahçe iddiaları için ‘dedikodu’ dedi
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Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinin en başında bulunduğu SlavenBilic sessizliğini bozdu.
Sarı lacivertlilerin hoca adayları arasında yer aldığı iddia edilen Hırvat Teknik adam, iddiaların dedikodudan ibaret olduğunu savundu.
SlavenBilic, “Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okudunuz Haberler şu anda dedikodudan ibaret” değerlendirmesini yaptı.
 
 

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Etiketler; #Slaven Bilic #Çin #Fenerbahçe
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