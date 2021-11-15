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Sırbistan ve İspanya, Katar'ı garantiledi

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A ve B gruplarında 8. ve son maçlar oynandı. A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finallere yükseldi

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Sırbistan ve İspanya, Katar'ı garantiledi
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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.
A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan 2-1 kazandı.
Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Portekiz play-offlara kaldı.
Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.
B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.
İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.
B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.
A ve B gruplarında son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
 
 A Grubu
  O G B M A Y Av P
Sırbistan 8 6 2 0 18 9 9 20
Portekiz 8 5 2 1 17 6 11 17
İrlanda 8 2 3 3 11 8 3 9
Lüksemburg 8 3 0 5 8 18 -10 9
Azerbaycan 8 0 1 7 5 18 -13 1
 
B Grubu
  O G B M A Y Av P
İspanya 8 6 1 1 15 5 10 19
İsveç 8 5 0 3 12 6 6 15
Yunanistan 8 2 4 2 8 8 0 10
Gürcistan 8 2 1 5 6 12 -6 7
Kosova 8 1 2 5 5 15 -10 5
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