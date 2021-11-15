Sırbistan ve İspanya, Katar'ı garantiledi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A ve B gruplarında 8. ve son maçlar oynandı. A Grubu'nda Sırbistan, B Grubu'nda İspanya ilk sırayı alarak finallere yükseldi

O G B M A Y Av P Sırbistan 8 6 2 0 18 9 9 20 Portekiz 8 5 2 1 17 6 11 17 İrlanda 8 2 3 3 11 8 3 9 Lüksemburg 8 3 0 5 8 18 -10 9 Azerbaycan 8 0 1 7 5 18 -13 1

O G B M A Y Av P İspanya 8 6 1 1 15 5 10 19 İsveç 8 5 0 3 12 6 6 15 Yunanistan 8 2 4 2 8 8 0 10 Gürcistan 8 2 1 5 6 12 -6 7 Kosova 8 1 2 5 5 15 -10 5

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk günü, A ve B gruplarındaki karşılaşmalarla tamamlandı.A Grubu liderliği için mücadele eden Sırbistan ile Portekiz arasındaki maçı, Mitrovic'in 90. dakikadaki golüyle misafir takım Sırbistan 2-1 kazandı.Bu sonuçla Sırbistan turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, Portekiz play-offlara kaldı.Gruptaki diğer müsabakada İrlanda, deplasmanda Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti.B Grubu'nun zirvesini ilgilendiren maçta ise İspanya, konuk ettiği İsveç'i Morata'nın 86. dakikadaki golüyle 1-0 yendi.İspanya, grup lideri olarak Katar 2022 vizesini aldı. İkinci sıradaki İsveç ise play-offlarda oynamaya hak kazandı.B Grubu'ndaki Yunanistan-Kosova müsabakası 1-1 tamamlandı.