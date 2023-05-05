Serie A'da şampiyon Napoli

Napoli, Udinese ile 1-1 berabere kalarak Serie A'da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Napoli, 33 yıl aradan sonra tarihindeki 3. şampiyonluğunu kazanmış oldu

İtalya Serie A’nın 33’üncü haftasında Napoli, deplasmandaUdinese’ye konuk oldu. Dacia Arena’da oynanan karşılaşmayı RosarioAbisso yönetti. Ev sahibi ekip Udinese karşılaşmaya; Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Pereyra ve Nestorowski ile sahaya çıktı. Konuk ekip Napoli ise Meret, DiLorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Elmas, Kvaratskhelia ve Osimhen 11’i ile sahadaydı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Ev sahibi ekip Udinese’nin golünü 13’üncü dakikada Lovric kaydederken, Napoli’nin golünü 52’nci dakikada Osimhen attı. Bu sonucun ardından Napoli, en yakın rakibi Lazio ile puan farkını 16'ya yükseltti ve ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı.

TARİHİNDEKİ 3’ÜNCÜ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3’üncü lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti. Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti’nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.

