Sergio Ramos, Sevilla’da

La Liga ekiplerinden Sevilla, Sergio Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı

Türkiye'den ve Suudi Arabistan'dan transfer teklifleri alan 37 yaşındaki savunma oyuncusu tercihini Sevilla'dan yana kullandı.

Sevilya kentine geldiğinde basına kısa açıklama yapan Ramos, "Özel bir gün. Eve dönmek her zaman özel." dedi.

En kısa zamanda Sevilla ile antrenmanlara, yeni sezona başlamak istediğini aktaran deneyimli futbolcu, "Eve dönmeyi hep arzuluyordum. Buradan bir kez daha geçmeden hiçbir yere gitmek istemiyordum. Bunu dedem, babam, Sevillalı olduğumdan ve Puerta (2007'de maç sırasında sahada kalbi durarak vefat eden Sevillalı futbolcu) için yapmalıydım. Beni buraya getiren çok şey oldu. Zamanı gelmişti." ifadelerini kullandı.

İspanyol basını, Sevilla'nın Ramos ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağını yazdı.

Sevilla altyapısından yetişen ve 2003-2006 yılları arasında bu kulüpte oynadıktan sonra Real Madrid'de transfer olan Ramos, 16 yıl Madrid'de forma giymişti.

Son iki sezon Paris Saint Germain'de oynayan Ramos, 18 yıl sonra Sevilla'ya döndü.



