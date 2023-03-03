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Sergio Busquets tarihe geçti

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Sergio Busquets tarihe geçti
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İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Barcelona'da SergioBusquets, 46 kez ile El Clasico tarihinin en çok forma giyen futbolcu oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan bordo-mavililerin kaptanı SergioBusquets, Real Madrid'e karşı 46. kez sahaya çıkarak El Clasico tarihine geçti.
Busquets, 45 mücadelede forma giyen SergioRamos ile 44 müsabakada oynayan LionelMessi'yi geride bırakarak en çok El Clasico maçına çıkan oyuncu oldu. Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncusu, 22 galibiyetle en fazla El Clasico kazanan futbolcu unvanının da sahibi.
 
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