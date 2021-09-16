Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye Brugge çelmesi

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar sona ererken temsilcimiz Beşiktaş, Borussia Dortmund'a mağlup oldu. Gecenin diğer maçlarında ise ilginç skorlar ortaya çıktı. Manchester City, Leipzig'i 6-3'le mağlup ederken en büyük sürpriz Belçika'da gerçekleşti. LionelMessi PSG ile ilk Devler Ligi maçında sahadan boynu bükük ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Temsilcimiz Beşiktaş, konuk ettiği Borussia Dortmund'a iyi mücadele ettiği karşılaşma sonunda 2-1 yenildi.

Devler Ligi'nde ilk haftanın sonucu en fazla merak edilen karşılaşmaları ise dün gece oynandı.

İNGİLİZLER MUTLU

9 gollü maçta Manchester City, Leipzig'i 6-3 mağlup ederken Real Madrid, Inter deplasmanında 3 puanı son dakikada Rodrygo'nun golüyle kaptı.

Liverpool ise Milan kalesine 23 şut attığı karşılaşmayı 3-2 üstün bitirdi. Tomori (K.K), Salah ve Henderson'un golleriyle Liverpool geceyi üç puanla tamamladı.

MESSİ - NEYMAR - MBAPPE ÜÇLÜSÜNE İLK MAÇINDA ŞOK

A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada AnderHerrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada HansVanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

PSG'nin üç yıldız oyuncusu KylianMbappe, LionelMessi ve Neymar bu sezon ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı. Mbappe, 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

LionelMessi, Fransız ekibiyle bu sahnedeki ilk mücadelesinde etkisiz bir oyun ortaya koydu.

Brugge, PSG karşısında 7'si isabetli 16 şut istatistiği yakaladı. Konuk takım ise 4'ü isabetli 9 şutla mücadeleyi tamamladı

BELLİNGHAM TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde art arda iki maçta gol atan en genç oyuncu (18 yaş 78 gün) oldu. İngiliz futbolcu, Mart 2017'de 18 yaş 85 günlükken bunu başaran Fransız KylianMbappe'yi geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftada alınan sonuçlar:

14 EYLÜL SALI:

YoungBoys (İsviçre) - Manchester United (İngiltere): 2-1

Sevilla (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-0

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 0-3

Villarreal (İspanya) - Atalanta (İtalya): 2-2

Lille (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 0-0

Malmö (İsveç) - Juventus (İtalya): 0-3

Chelsea (İngiltere) - Zenit (Rusya): 1-0

15 EYLÜL ÇARŞAMBA:

Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

Sheriff (Moldova) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna): 2-0

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 1-1

Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya): 6-3

Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz): 0-0

Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya): 3-2

Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1-5

Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-1



