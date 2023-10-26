Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Feyenoord (Hollanda)-Lazio (İtalya): 3-1
Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2
F Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0
Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1
G Grubu:
Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3
Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1
H Grubu:
Barcelona (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-1
Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4
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