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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında yarı finalistler, 18 Nisan Salı günü ve 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Manchester City 3, Inter ve son şampiyon Real Madrid 2, Milan ise bir gollük skor avantajıyla rövanşlara çıkacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanşlarının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

18 Nisan:

Chelsea (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (0-2)

Napoli (İtalya)-Milan (İtalya) (0-1)

19 Nisan:

Bayern Münih (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (0-3)

Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz) (2-0)

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