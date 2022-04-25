banner762
banner815
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
Almanya’da Bayern, Fransa’da PSG şampiyon
1 0
32 0
 
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
LAÜ otobüsü öğrencilerini artık terminal içinden alıyor
68 0
İkisine de yaramadı
İkisine de yaramadı
18 0
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
49 0
Gençler, Dörtyol'a patladı
Gençler, Dörtyol'a patladı
38 0
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
49 0
banner797
banner794

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

banner476

banner825
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bugün ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)
27 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.