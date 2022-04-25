Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları bugün ve 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Organizasyonda yarı final rövanş maçları ise 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'te başlayacak çeyrek final turu ilk maçlarının programı şöyle:

BUGÜN

Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya)

27 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

