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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, bugün Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak

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Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.
Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.
İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.
1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.
Manchester City, Chelsea'ye karşı final maçı kaybetmedi
İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.
Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.
Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.
Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.
Manchester City, 2012 CommunityShield'ı 3-2, 2018 CommunityShield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.
"Devler Ligi"nde 3'üncü İngiliz finali
2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.
İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.
Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.
 
 

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Etiketler; #Chelsea #MANCHESTER CİTY #UEFA Şampiyonlar Ligi
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