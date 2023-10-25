Şampiyonlar Ligi'nde Salı gecesinin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3’üncü hafta maçları Salı gecesi oynanan 8 karşılaşma ile başladı

Galatasaray, A grubundaki ilk yenilgisini alarak 4 puanla 2’nci sırada kaldı. Bayern Münih ise yoluna 3’te 3 ile devam ederek grupta 1'inci sıradaki yerini korudu.

MANU GRUPTAKİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

A grubundaki diğer karşılaşmada ise İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile Danimarka temsilcisi Kopenhag karşı karşıya geldi. Old Trafford’ta oynanan maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 72’nci dakikada Harry Maguire’ın attığı tek golle kazandı. Öte yandan Kopenhag’da Jordan Larsson'un 90+7’nci dakikada kullandığı penaltıda kaleci Andre Onana gole izin vermedi. Bu sonucun ardından İngiliz ekibi gruptaki ilk galibiyetini alarak 3’üncü sırada haftayı kapattı. Danimarka temsilcisi ise 2’nci mağlubiyetini aldı ve 1 puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şu şekilde:

A GRUBU:

Galatasaray - Bayern Münih: 1-3

Manchester United - Kopenhag: 1-0

B GRUBU:

Lens - PSV Eindhoven: 1-1

Sevilla - Arsenal: 1-2

C GRUBU:

Sporting Braga - Real Madrid: 1-2

Union Berlin - Napoli: 0-1

D GRUBU:

Inter - Salzburg: 2-1

Benfica - Real Sociedad: 0-1

