Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu Salı günü oynanacak grup maçları ile başlayacak. Türkiye'den Galatasaray'ın mücadele ettiği dev organizasyonun final maçı 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak

Bu sezon final maçına İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada gelecek yıldan itibaren "İsviçre modeli"ne geçilecek. Takım sayısı 32'den 36'ya çıkacak, toplamda 125 yerine 189 maç oynanacak.

Temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'nda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu Salı günü oynanacak grup maçları ile başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

19 Eylül Salı:

19.45 Milan (İtalya) - Newcastle United (İngiltere)

19.45 Young Boys (İsviçre) - Leipzig (Almanya)

22.00 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)

22.00 Lazio (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Barcelona (İspanya) - Royal Antwerp (Belçika)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Porto (Portekiz)

20 Eylül Çarşamba

19.45 Galatasaray - Kopenhag (Danimarka)

19.45 Real Madrid (İspanya) - Union Berlin (Almanya)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Sevilla (İspanya) - Lens (Fransa)

22.00 Arsenal (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda)

22.00 Braga (Portekiz) - Napoli (İtalya)

22.00 Real Sociedad (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Salzburg (Avusturya)

Gruplarda ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu finali, 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.



