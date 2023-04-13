Sadio Mane kadro dışı

Bayern Münih, Senegalli yıldız oyuncusu SadioMane'nin "hatalı davranış" sergilediği gerekçesiyle Hoffenheim ile oynanacak karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldığını duyurdu

Almanya Bundesliga Ligi lideri Bayern Münih Kulübü’nden yapılan açıklamada, Bundesliga'nın 28. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü Hoffenheim ile oynanacak karşılaşmada 31 yaşındaki SadioMane'nin kadroda yer almayacağı belirtildi.

Bunun sebebinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile oynadığı karşılaşmadan sonra Mane'nin hatalı davranışı olduğunun aktarıldığı açıklamada, deneyimli futbolcuya ayrıca para cezası verileceği kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Manchester City'ye 3-0 yenildiği çeyrek final ilk maçının ardından soyunma odasında Mane ile takım arkadaşı LeroySane arasında tartışma yaşandı.

Bild gazetesinin haberinde, Mane'nin tartışma sırasında Alman milli futbolcu Sane'nin yüzüne vurduğu ileri sürüldü.

