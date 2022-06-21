Sadio Mane, Bayern Münih'te

Bayern Münih, SadioMane transferinde mutlu sona ulaştı. Alman devi, uzun zamandır peşinde olduğu yıldız için Liverpool'a 32 milyon euro bonservis ödeyecek.
Bu rakam bonuslarla birlikte 40 milyon euroya yükselecek.
Sağlık kontrollerinden geçmek için Münih'e giden SadioMane, taramaların ardından Bavyera ekibinin tesislerini gezecek.
Daha sonra transfer resmen açıklanacak ve Senegalli futbolcu, Bayern Münih ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
SadioMane, 2016 yazında yaklaşık 41 milyon euroya Southampton'dan Liverpool'a transfer olmuştu.
6 sezondur kırmızıların formasını terleten deneyimli oyuncu, İngiliz deviyle 269 resmi maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 120 kez ağları sarsan Mane, 48 de gol pası verdi.
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