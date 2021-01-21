Ronaldo tarihin en golcü ismi oldu

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile kozlarını paylaşan Juventus'un ilk golünü kaydeden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinin 760. golüne imza attı ve futbol tarihinin en golcü ismi oldu

Juventus'un dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'ye attığı gol ile kariyerinin 760. golünü ulaştı ve futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Takımının ligde Sassuolo'yu 3-1 yendiği maçta profesyonel kariyerinde 759. golünü kaydeden ve Josef Bican’ı yakalayan Portekizli yıldız, Napoli filelerine gönderdiği golle ulaşılması zor bir unvana daha kavuştu.

İtalya Süper Kupası finalinde Napoli'yi Cristiano Ronaldo ve AlvaroMorata'nın golleriyle 2-0 yenen Juventus, kupayı 9. kez müzesine götürdü.

Böylece Ronaldo, Juventus ile 4., kariyerinin ise 33. kupasını kazandı. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı LionelMessi, 34 kupayla Ronaldo'nun önünde yer alıyor

