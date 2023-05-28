Ronaldo'lu Al Nassr şampiyon olamadı

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Bununla birlikte Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr sezonu ikinci tamamladı

Suudi Arabistan Ligi'nde, bitime 1 hafta kala Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, şampiyonluğu kaçırdı.

Son iki haftaya 66 puanla lider giren Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı 3 - 0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

29'uncu hafta mücadelesinde Al Nassr ise, deplasmanda Al İttifaq ile karşı karşıya geldi.

Cristiano Ronaldo'nun da ilk 11'de başladığı karşılaşma 1 - 1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Al Nassr, 64 puanla sezonu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu Al İttihad'a kaptırdı.

Portekizli yıldız, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 19 maçta, 14 gol 2 asistle oynadı.

