Ronaldo'lu Al Nassr şampiyon olamadı

Suudi Arabistan Ligi'nde, bitime 1 hafta kala Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr, şampiyonluğu kaçırdı.
Son iki haftaya 66 puanla lider giren Al Ittihad, deplasmanda Al Fehia'yı 3 - 0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.
29'uncu hafta mücadelesinde Al Nassr ise, deplasmanda Al İttifaq ile karşı karşıya geldi.
Cristiano Ronaldo'nun da ilk 11'de başladığı karşılaşma 1 - 1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Al Nassr, 64 puanla sezonu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğu Al İttihad'a kaptırdı.
Portekizli yıldız, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 19 maçta, 14 gol 2 asistle oynadı.
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