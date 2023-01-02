Ronaldo imzalıyor

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, Cristiano Ronaldo için bugün yerel saatle 19.00'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşan Cristiano Ronaldo'nun imza töreninin detayları belli oldu. Tarihin en pahalısı futbolcusu unvanını elde eden 37 yaşındaki oyuncu için bugün 19.00'da imza töreni düzenlenecek.

Oyuncu da uçakta taraftarlara yönelik bir video mesaj paylaştı ve "Merhaba. Yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Manchester United'ın eski yıldızının hayat arkadaşı GeorginaRodriguez de uçaktan resimler paylaştı.

Sağlık kontrolünden geçecek Ronaldo'nun Perşembe günü Al-Ta'ee maçının kadrosunda yer alabilir.

Al Nassr'dan ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 Milyon Euro'ya yakın para kazanacak Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en büyük yıllık ücretine de imza attı.

