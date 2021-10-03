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Rennes, PSG'yi devirdi

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Fransa Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında lider PSG, deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup oldu ve ligde bu sezon ilk kez puan kaybetti

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Rennes, PSG'yi devirdi

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Rennes, Paris Saint-Germain'i konuk etti.
Mücadele, 2-0'lık Rennes üstünlüğüyle noktalandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 45'de Laborde ve 46'da Tait ile geldi.
Bu galibiyetle 12 puana ulaşan Rennes, maç fazlasıyla 7. basamağa yükseldi.
Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden PSG ise 24 puanla liderliğini sürdürüyor.
 

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Etiketler; #Fransa #Paris Saint Germain
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