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Real Madrid'e genç Brezilyalı

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Real Madrid, Palmeiras'ın 16 yaşındaki forveti Endrick'in transferi için anlaşma sağladığını açıkladı. Brezilyalı oyuncu, Temmuz 2024'te Real Madrid kadrosuna katılacak

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Real Madrid'e genç Brezilyalı
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Yapılan açıklamada, şu anda 16 yaşında olan Endrick'in reşit olacağı Temmuz 20024'te transfer edilmesi için Brezilya ekibi La Sociedade Esportiva Palmeiras ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Endrick'in önümüzdeki günlerde Madrid'e gelerek kulüp tesislerini ziyaret edeceği, daha sonra Brezilya'ya dönerek Temmuz 2024'e kadar Palmeiras'da oynamaya devam edeceğini kaydedildi.
İspanyol basını, Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin takibinde olan Endrick ile anlaşan Real Madrid'in transfer bedeli olarak 35 milyon avro garanti, olası başarılara göre de 25 milyon avro ek ödeme yapacağı ileri sürüldü.
 
 
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